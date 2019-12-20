Суд в Москве продлил арест экс-главе СК по КЧР, который проходит по делу Арашуковых

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 23 марта 2020 года арест бывшего врио главы СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест обвиняемым Бетуганову, Булатову и Филиппову на срок до 23 марта", - сказала судья Елена Николаева.

Следователь заявил в суде, что продление срока ареста необходимо для допроса одного из свидетелей, находящегося за рубежом, и очной ставки с другим свидетелем Русланом Копсергеновым. По словам представителя СК, находясь на свободе, обвиняемые могут повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться за рубежом.

Булатов и Тимур Бетуганов обвиняются по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). После ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова правоохранители задержали Булатова и Бетуганова, а также сотрудника СК по республике Андрея Филиппова. По версии следствия, Булатов, Филиппов и Бетуганов, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, помогали им избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Булатов в суде раскритиковал позицию следствия. "Один из свидетелей по моему делу был допрошен. Это Рауф Арашуков, он заявил, что никогда не давал мне никаких поручений и не выдвигал просьб относительно вмешательства в те или иные уголовные дела. Что же касается второго свидетеля, это Копсергенов. Он находится в СИЗО по другому делу и даже теоретически я на него повлиять не могу", - сказал он, подчеркнув, что сдал загранпаспорт следователю и покинуть РФ не имеет возможности. Адвокат Булатова Александр Самухов рассказал в суде, что к его подзащитному в СИЗО приходили оперативники и убеждали признать вину. "Взамен ему обещали некие блага, в том числе освобождение из СИЗО. Он отказался с ними сотрудничать, а их приход в изолятор в целом незаконен", - подчеркнул адвокат. По мнению Самухова, следователи затягивают сроки следствия. "Ходатайство об очной ставке с Копсергеновым удовлетворено более четырех месяцев назад, но до сих пор она не проведена", - отметил адвокат.

Адвокат Бетуганова Адам Абубакаров также отметил волокиту следствия и просил перевести его подзащитного под домашний арест. Он принес в суд документы, подтверждающие возможность его подзащитного жить в квартире в Москве в ходе следствия.