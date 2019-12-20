В ДТП под Рязанью погибли два человека

РЯЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Двое граждан Узбекистана погибли, семь человек пострадали в результате ДТП с участием Kia Rio и Chevrolet Captiva на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Рязанской области.

По предварительным данным, 20 декабря в Путятинском районе на 307-м километре М5 "Урал" 28-летний мужчина, управляя автомобилем Kiа Rio, неправильно выбрал скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с автомобилем Сhevrolet Captiva под управлением 29-летнего водителя.

"В результате ДТП водитель Kia Rio и его 24-летний пассажир погибли. Также в медицинское учреждение доставлены семь пассажиров транспортных средств", - сообщили в полиции.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава Рязанской области, оба погибших и большинство пострадавших - жители Узбекистана, еще один пострадавший - житель Самарской области. "Трое находятся в Шиловском межрайонном медицинском центре, один из них в реанимации в тяжелом состоянии, четверо получили амбулаторную помощь и были отпущены", - уточнили в Минздраве региона.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.