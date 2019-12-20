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Поваленные штормом деревья в Петербурге планируют вывезти к 25 декабря

В городе из-за сильного ветра упало 420 деревьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Штормовой ветер с порывами до 30 м/с, наблюдавшийся в Санкт-Петербурге в ночь на 19 декабря, привел к падению более 400 деревьев на территории города. Их вывоз планируется полностью завершить 25 декабря, сообщил на пресс-конференции в пятницу начальник управления садово-паркового хозяйства городского комитета по благоустройству Сергей Ляховненко.

"На конец дня 19 декабря зафиксирован факт падения 420 деревьев, в том числе два случая падения деревьев на автомобили в Московском районе. Весь световой день вчера продолжались работы по ликвидации последствий, вывозу порубочных остатков, сегодня с утра эти работы продолжены. В связи с большим объемом полностью по городу во всех районах работы будут завершены 25 декабря", - сказал Ляховненко на пресс-конференции в петербургском региональном информцентре ТАСС.

Самое большое количество упавших деревьев зафиксировали в Красносельском (102 дерева) и Петродворцовом (52 дерева) районах города. С вечера 18 декабря и 19 декабря в Петербурге работали 25 специально сформированных аварийных бригад - в общей сложности более 200 человек и 76 единиц техники.

Представитель комитета пояснил, что значительная часть поваленных ветром деревьев уже убрана, а те, которые еще предстоит вывезти, расположены в тех местах, где они не создают никаких препятствий. "Это где-то в глубине парков, там, где можно спокойно их вывезти, не нарушая транзитное движение и отдых жителей города", - отметил он.

Четырехметровые торосы

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал на пресс-конференции, что такой силы ветер - нечастое явление в Петербурге. "У нас за этот год три раза наблюдался сильный ветер, составлялось три предупреждения на опасные явления по усилению ветра в Финском заливе до 25-26 м", - пояснил он. Прошедший над городом и Северо-Западом России циклон в этот раз был компактным и быстро смещался, основное усиление ветра наблюдалось с полуночи до 03:00 мск в ночь на 19 декабря.

Мощный удар стихии обрушился на прибрежные территории, в частности, на Курортный район Петербурга, где наблюдалось подтопление парка Дубки (объект культурного наследия), а также повреждение сетей уличного освещения. Как отметил на пресс-конференции представитель администрации Курортного района Виктор Гудалин, из-за наблюдавшейся высокой для этого времени года температуры воздуха - более плюс семи градусов, образовалась нестандартная ситуация. "На Финском заливе не успело образоваться стабильное ледовое покрытие, и нагонная волна весь лед, который там успел закрепиться, вынесла на береговую полосу, и в районе устья реки Малая Сестра образовались торосы высотой до четырех метров", - сказал он, добавив, что специалисты продолжают разбирать ледяные завалы.

Начальник управления информации и связей с общественностью ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка отметил, что за предыдущие два дня специалисты ведомства более 300 раз выезжали на вызовы для ликвидации последствий шторма, связанных с падением деревьев, повреждением крыш, рекламных щитов, дорожных знаков и т. д.

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