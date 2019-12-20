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Осужденного участника митинга 27 июля в Москве Чирцова перевели в СИЗО другого региона

В УФСИН сообщили, что целью перевода стало сокращение содержащихся в столичных следственных изоляторах людей и создание надлежащих условий для подозреваемых и обвиняемых

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве 22-летний программист Никита Чирцов, осужденный на один год лишения свободы за нападение на сотрудника полиции, этапирован в СИЗО другого региона по согласованию с судом.

"Осужденный Никита Чирцов переведен из следственного изолятора Москвы в СИЗО другого близлежащего региона, где имеются места для его размещения. Об этом в соответствии с действующим законодательством будут проинформированы его родственники", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве.

В управлении отметили, что он был переведен по договоренности с судом в целях сокращения содержащихся в столичных следственных изоляторах людей и создания надлежащих условий для подозреваемых и обвиняемых. В таких случаях последующее рассмотрение апелляции на приговор проходит в режиме видео-конференц-связи.

Ранее замдиректора ФСИН России Валерий Бояринев в интервью ТАСС сообщил, что для избавления столичных СИЗО от переполненности принимается целый ряд мер - от информирования судей и следователей о числе заключенных в изоляторах, лицах, с которыми долгое время не проводятся следственные действия и до направления осужденных, числящихся за судами апелляционной инстанции, из следственных изоляторов, имеющих дефицит мест, в СИЗО других субъектов РФ.

Чирцов обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, в ходе событий 27 июля он толкнул полицейского, чем причинил ему физическую боль. Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранители. 6 декабря Тверской суд Москвы приговорил Чирцова к 1 году колонии общего режима. Также ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

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