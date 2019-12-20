Число отравившихся роллами в Ростовской области увеличилось до 28

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Число отравившихся роллами в одном из ресторанов города Шахты в Ростовской области увеличилось до 28, госпитализировано 25 человек, в том числе двое детей. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации города.

Накануне в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили, что число отравившихся роллами в Шахтах достигло 25 человек.

"В инфекционное отделение МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ленина обратилось 26 взрослых в возрасте от 19 до 54 лет, с явлениями гастроэнтероколита после употребления ролл в пункте быстрого питания. Госпитализировано 23 человека. <...> В детское инфекционное отделение МБУЗ Детская городская больница обратились и госпитализированы два ребенка в возрасте 9 и 13 лет", - говорится в сообщении.

По данным властей, состояние остающихся в стационаре оценивается как средней степени тяжести, проводятся необходимые лечебные и диагностические мероприятия. "У девятерых заболевших, в том числе двоих детей, был обнаружен один и тот же возбудитель заболевания - сальмонелла энтеридитис", - уточнили в администрации.

Отмечается, что деятельность двух пунктов быстрого питания "Суши-Микс" в Шахтах приостановлена.

Следственное управление СК России по Ростовской области организовало проверку по факту отравления.