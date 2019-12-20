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Угроза взрыва в судах Петербурга оказалась ложной

Анонимные письма с угрозами с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверили суды Петербурга, куда в пятницу поступали сообщения об угрозе взрывов, все сообщения оказались ложными. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суды возвращаются к работе.

Сообщения по электронной почте с угрозами взрыва поступили утром в суды Петербурга, в том числе Петроградский районный суд. Позже его эвакуировали повторно - в полицию поступил звонок о том, что здание заминировано.

"Петроградский районный суд вернулся к работе. Опасных предметов не найдено", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Также опасных предметов не было обнаружено и в других судах Петербурга, где сегодня проходила эвакуация из-за писем с угрозами взрыва. Кроме того, в пятницу сообщения о минировании поступили в несколько учебных заведений. Так, эвакуация прошла в детском саду №23 в Невском районе города. В самом садике ТАСС сказали, что эвакуировали около ста человек, проверка показала, что взрывчатых устройств в здании нет.

Анонимные письма с угрозами с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Также авторы сообщений "минировали" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.

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РоссияСанкт-Петербург
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