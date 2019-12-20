Адвокаты Винника потребовали через греческий суд отсрочить его экстрадицию во Францию

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Адвокаты Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в греческой тюрьме по обвинениям в совершении киберпреступлений, обратились в Госсовет - высший административный суд Греции - с просьбой отсрочить его экстрадицию во Францию.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

"Мы подали кассационную жалобу и ходатайство об отсрочке исполнения [решения об экстрадиции] в Вывший административный суд Греции (Госсовет)", - сказал адвокат.

В пятницу министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение об экстрадиции Винника во Францию, несмотря на заверения греческой стороны о том, что европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. В свою очередь Мусатов сообщил, что адвокаты обжалуют решение Минюста, а россиянин в знак протеста объявил голодовку.