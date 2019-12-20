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Дело Александра Винника
Обновлено 

Адвокаты Винника потребовали через греческий суд отсрочить его экстрадицию во Францию

Защита подала ходатайство в вывший административный суд Греции
Александр Винник (в центре) EPA-EFE/SIMELA PANTZARTZI
Описание
Александр Винник (в центре)
© EPA-EFE/SIMELA PANTZARTZI

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Адвокаты Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в греческой тюрьме по обвинениям в совершении киберпреступлений, обратились в Госсовет - высший административный суд Греции - с просьбой отсрочить его экстрадицию во Францию.

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Что известно о деле Александра Винника

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

"Мы подали кассационную жалобу и ходатайство об отсрочке исполнения [решения об экстрадиции] в Вывший административный суд Греции (Госсовет)", - сказал адвокат.

В пятницу министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение об экстрадиции Винника во Францию, несмотря на заверения греческой стороны о том, что европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. В свою очередь Мусатов сообщил, что адвокаты обжалуют решение Минюста, а россиянин в знак протеста объявил голодовку.

Теги
ГрецияРоссияФранцияДело Александра Винника
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