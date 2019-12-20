Стрельбу на Лубянке устроил житель Подмосковья

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Следствие изучает данные о личности 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова, стрелявшего в сотрудников ФСБ, и причины нападения.

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования установлена личность нападавшего: это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров, - сообщила Петренко. - В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления".

Для расследования дела был создан оперативный штаб. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) передано в центральный аппарат СК.