{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба на Лубянке
Обновлено 

Второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице

Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

На эту тему
Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.

Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения. Стрелявший ликвидирован в результате спецоперации. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

По словам представителя СК, для расследования уголовного дела создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники ФСБ России, осуществляющие оперативное сопровождение. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) было передано в центральный аппарат ведомства. 

Теги
РоссияСтрельба на Лубянке
Реклама на ТАСС
В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека
Еще пятеро получили травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС