Второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.

Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения. Стрелявший ликвидирован в результате спецоперации. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

По словам представителя СК, для расследования уголовного дела создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники ФСБ России, осуществляющие оперативное сопровождение. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) было передано в центральный аппарат ведомства.