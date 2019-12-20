Прокуратура выступила против ареста экс-управляющего директора по инвестициям "Восточного"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Представитель прокуратуры выступил в суде против удовлетворения ходатайства следствия об аресте экс-управляющего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, фигуранта уголовного дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом передает корр. ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте подозреваемого.

"Несмотря на тяжесть преступления, в котором подозревается Цакунов, прокуратура выступает против его заключения под стражу и просит суд отклонить соответствующее ходатайство следствия", - сказала представитель прокуратуры.