Россиянка серьезно пострадала при столкновении катера и яхты в Таиланде

ТАСС, 20 декабря. Россиянка получила серьезные травмы в результате столкновения туристического катера с яхтой в таиландской провинции Пхангнга. Соответствующую информацию разместило в пятницу на своей странице в Facebook посольство РФ в Таиланде.

"Серьезные травмы получила 67-летняя российская туристка. Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на родину", - говорится в сообщении.

О столкновении катера и яхты информировала ранее в четверг газета Bangkok Post. По ее данным, на борту катера находились 49 человек, в том числе 45 туристов, среди которых граждане РФ, Египта, Ирана, Пакистана, Эстонии и подданные Великобритании. 12 пострадавших были размещены в больнице Пхукета. Капитан катера погиб. На яхте, находившейся под управлением российского капитана, никто не пострадал.