{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проверит причину пищевого отравления восьми школьников в Смоленской области

Проверка проводится на основании сообщения одного из СМИ

ТАСС, 20 декабря. Следственное управление СК РФ по Смоленской области начало доследственную проверку по сообщению в СМИ о пищевом отравлении восьми школьников в городе Сафонове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Интернет-издание Readovka67 опубликовало информацию об отравлении восьми детей апельсиновым соком в школе №8 в городе Сафонове. Напиток входил с состав комплексного обеда. "По данному сообщению начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.

В департаменте здравоохранения региона ТАСС сообщили, что информация о точном количестве пострадавших школьников и их состоянии уточняется. "Мы сейчас собираем данные из медицинских учреждений", - отметили в департаменте.

Теги
РоссияСмоленская область
Реклама на ТАСС
Reuters: три человека погибли из-за шторма в Испании
По информации местных властей, за штормом "Эльза" на Португалию и Испанию также может обрушиться шторм "Фабьен"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС