СК проверит причину пищевого отравления восьми школьников в Смоленской области

ТАСС, 20 декабря. Следственное управление СК РФ по Смоленской области начало доследственную проверку по сообщению в СМИ о пищевом отравлении восьми школьников в городе Сафонове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Интернет-издание Readovka67 опубликовало информацию об отравлении восьми детей апельсиновым соком в школе №8 в городе Сафонове. Напиток входил с состав комплексного обеда. "По данному сообщению начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.

В департаменте здравоохранения региона ТАСС сообщили, что информация о точном количестве пострадавших школьников и их состоянии уточняется. "Мы сейчас собираем данные из медицинских учреждений", - отметили в департаменте.