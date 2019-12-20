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Reuters: три человека погибли из-за шторма в Испании

По информации местных властей, за штормом "Эльза" на Португалию и Испанию также может обрушиться шторм "Фабьен"

ТАСС, 20 декабря. По меньшей мере три человека стали жертвами шторма "Эльза" на севере Испании. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По его данным, шторм обрушился на Иберийский полуостров, где расположена Испания, в среду и значительно усилился к вечеру четверга. Один человек погиб в результате оползня в автономном сообществе Астурия, другой стал жертвой непогоды в Галисии, и еще один погиб в результате наводнения в Кастилии и Леоне. Шторм также повредил многие здания и линии электропередачи. Местные власти распорядились перекрыть некоторые дороги из-за наводнений и поваленных деревьев.

Шторм также затронул районы соседней с Испанией Португалии, где его жертвами стали два человека.

По информации местных властей, за штормом "Эльза" на Португалию и Испанию также может обрушиться шторм "Фабьен". Ожидается, что погодные условия еще больше ухудшатся вечером в пятницу и в ночь на субботу. Сила ветра может составить до 39 м/c, а высота волн - до 9 м.

Теги
ИспанияПортугалия
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