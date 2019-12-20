Полиция Грузии задержала пять человек по делу о нападении на сына первого президента

ТБИЛИСИ, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали пять человек по обвинению в попытке умышленного убийства сына первого президента Звиада Гамсахурдии Цотне и недонесении о преступлении. Об этом в пятницу заявил замглавы МВД Владимир Борцвадзе на брифинге.

"На данном этапе следствию удалось установить, что задержанный по обвинению в умышленном убийстве 19 декабря текущего года в Тбилиси на Гальской улице возле жилого дома Цотне Гамсахурдии из-за словесной перепалки, которая переросла в противостояние, с использованием острого предмета нанес несколько ранений и скрылся с места происшествия", - сказал Борцвадзе.

По словам замглавы МВД, о преступлении узнали еще четыре человека, однако они не сообщили правоохранительным органам. Обвиняемому в попытке убийства Гамсахурдии грозит тюремный срок от семи до 15 лет, а четверым остальным, задержанным за недонесение о преступлении, - от трех до семи лет.

Гамсахурдию ранили в четверг вечером на Гальской улице в Тбилиси возле его дома. У него несколько колото-резанных ран в области груди, живота и головы. Врачи дважды его прооперировали. Изначально ему остановили внутреннее кровотечение, а затем сделали трепанацию черепа, вторая операция длилась около семи часов. Медики говорят, что на данный момент состояние крайне тяжелое, они не исключают, что потребуется третье хирургическое вмешательство.

Цотне является вторым сыном Звиада Гамсахурдии. У него есть братья - старший Константин и младший Георгий Гамсахурдия.

В 2009 году полицейские задержали Цотне Гамсахурдию по обвинению в ранении из пистолета своего соседа Давида Баджелидзе. Тбилисский городской суд в 2010 году признал его виновным и приговорил к девяти годам и шести месяцам тюрьмы. В 2011 году, во время отбывания тюремного срока, Гамсахурдию обвинили в даче взятки сотруднику тюрьмы и приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре 2012 года третий президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал Гамсахурдию по просьбе Католикоса-Патриарха Илии Второго, а уже в 2017 году Тбилисский апелляционный суд оправдал сына первого президента по делу о даче взятки сотруднику тюрьмы.