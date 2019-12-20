Суд в Петербурге отправил в СИЗО группу угонщиков элитных автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу пятерых подозреваемых в угонах элитных автомобилей. Об этом журналистам в пятницу сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сотрудники петербургского уголовного розыска после кражи автомобиля Cadillac с поличным задержали пятерых граждан. По версии полиции, они специализировались на кражах люксовых внедорожников с использованием технологичного оборудования.

"По ходатайству следствия всем пятерым участникам, задержанным по подозрению в хищении элитных автомобилей, Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в распространенном ГУ МВД сообщении.

В петербургском главке ранее сообщали, что оперативники обнаружили украденные иномарки и замаскированный подземный гараж с лифтом и спецоборудованием для их сокрытия. Гараж располагался в Ленинградской области, в нем были изъяты около 200 комплектов поддельных номеров для машин, дорогостоящее электронное оборудование для дистанционного взлома автомобилей, семь украденных элитных внедорожников марок Audi, Chevrolet, Cadillac, Lexus, а также транспорт, который угонщики использовали для совершения краж, и рацию, через которую члены преступной группы прослушивали переговоры ГИБДД.