В Венесуэле в результате крушения небольшого самолета погибли девять человек

КАРАКАС, 20 декабря. /ТАСС/. Девять человек погибли в результате крушения частного самолета Beechcraft 100 King Air вблизи аэропорта венесуэльской столицы. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

"К сожалению, погибли девять венесуэльцев", - сказал прокурор журналистам.

По его словам, прокуратура начала расследование случившегося. "Пока я не могу озвучить никакой версии", - сказал он.

По данным газеты El Nacional, на борту самолета находились несколько предпринимателей.