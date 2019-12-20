{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фигурантов дела о хищениях у "Ленэнерго" признали виновными

Сумма ущерба от их действий составила почти 389 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Гапона, Александра Исаева и Александра Федорова, признанных виновными в хищении почти 389 млн рублей у компании "Ленэнерго" ("Россети Ленэнерго"). Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, их приговорили к реальным срокам, но двоих отпустили в связи с отбытием наказания, третий фигурант освобожден от наказания в связи со смертью.

"Суд признал Исаева виновным... и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима, освобожден по отбытию. Гапона - виновным... и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима, освобожден по отбытию. Федорова - виновным... и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима, освобожден в связи со смертью", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Суд установил, что фигуранты намеревались похитить 822,6 млн рублей, но не смогли это сделать по независящим от них обстоятельствам - из-за смены руководителя компании и начала проверки работ по заключенным договорам.

Уголовное дело в отношении экс-менеджеров Дирекции строящихся объектов энергетики "Ленэнерго" Дмитрия Гапона и Александра Федорова, а также бывшего руководителя организации-подрядчика "Трест "ТриНити" Александра Исаева возбудили в 2015 году. Двух бывших сотрудников энергетической компании обвинили в превышении должностных полномочий, третьего фигуранта - в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2014 году Гапон, Федоров и Исаев подписали документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о факте приобретения и поставки кабеля по договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке кабельной линии по дну Финского залива между поселком Лисий Нос и Кронштадтом. При этом работы не выполнялись.

О компании

"Россети Ленэнерго" (юридическое наименование - ПАО "Ленэнерго") является одной из крупнейших распределительных сетевых компаний России, обеспечивает электроэнергией Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Венесуэле в результате крушения небольшого самолета погибли девять человек
По данным газеты El Nacional, на борту самолета находились несколько предпринимателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС