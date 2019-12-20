Фигурантов дела о хищениях у "Ленэнерго" признали виновными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Гапона, Александра Исаева и Александра Федорова, признанных виновными в хищении почти 389 млн рублей у компании "Ленэнерго" ("Россети Ленэнерго"). Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, их приговорили к реальным срокам, но двоих отпустили в связи с отбытием наказания, третий фигурант освобожден от наказания в связи со смертью.

"Суд признал Исаева виновным... и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима, освобожден по отбытию. Гапона - виновным... и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима, освобожден по отбытию. Федорова - виновным... и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима, освобожден в связи со смертью", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Суд установил, что фигуранты намеревались похитить 822,6 млн рублей, но не смогли это сделать по независящим от них обстоятельствам - из-за смены руководителя компании и начала проверки работ по заключенным договорам.

Уголовное дело в отношении экс-менеджеров Дирекции строящихся объектов энергетики "Ленэнерго" Дмитрия Гапона и Александра Федорова, а также бывшего руководителя организации-подрядчика "Трест "ТриНити" Александра Исаева возбудили в 2015 году. Двух бывших сотрудников энергетической компании обвинили в превышении должностных полномочий, третьего фигуранта - в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2014 году Гапон, Федоров и Исаев подписали документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о факте приобретения и поставки кабеля по договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке кабельной линии по дну Финского залива между поселком Лисий Нос и Кронштадтом. При этом работы не выполнялись.

О компании

"Россети Ленэнерго" (юридическое наименование - ПАО "Ленэнерго") является одной из крупнейших распределительных сетевых компаний России, обеспечивает электроэнергией Санкт-Петербург и Ленинградскую область.