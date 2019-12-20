Адвокат Винника назвала решение Греции об экстрадиции во Францию убийственным

АФИНЫ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Решение министра юстиции Греции Костаса Циараса экстрадировать во Францию россиянина Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в греческой тюрьме по обвинениям в киберпреступлениях, убийственно для него, его жизни грозит опасность. Об этом заявила в пятницу корреспонденту ТАСС греческий адвокат Винника Зои Константопулу.

"Решение об экстрадиции Александра сначала во Францию, потом в США, а затем в Россию - само по себе убийственное для него. Потому что для того, чтобы все осуществить, что в нем записано, нужно, по меньшей мере, 10 лет. Это решение - приговор Александру Виннику, чтобы он не увидел своих детей и свою жену, не имел возможности того, чтобы его дело было рассмотрено в его стране, то есть это ликвидация самой возможности для него, чтобы его справедливо судили", - подчеркнула адвокат и добавила, что "права россиянина нарушаются на всех уровнях".

На вопрос корреспондента ТАСС, как может быть реализовано то, что записано в решении, согласно которому Винник должен по очереди выдаваться в три страны, адвокат заявила, что оно "абсурдно" и "направленно на уничтожение" россиянина. Константопулу подчеркнула, что "жизни Александра Винника в настоящее время грозит опасность".

"Мы подали прошение в Высший административный суд Греции (Госсовет) об отмене решения министра юстиции Греции и об отсрочке его применения, чтобы помешать экстрадиции Александра Винника. В понедельник, скорее всего, будет известно, когда пройдет заседание Госсовета", - сообщила Константопулу.

На вопрос, не могут ли греческие власти выдать россиянина до того, как прошение защиты рассмотрит Госсовет, адвокат ответила, что "до понедельника Винника не должны экстрадировать во Францию, потому что он так или иначе еще находится на лечении [после более чем трехмесячной голодовки]". "Но это при обычных обстоятельствах, - пояснила адвокат. - Если будут иметь место необычные обстоятельства, может произойти что-то другое".

Константопулу отметила, что Александра Винника продолжают лечить, кроме того, он снова начал голодовку. "Предыдущая голодовка нанесла большой ущерб его здоровью", - подчеркнула защитник.

В посольстве РФ в Греции в пятницу ТАСС сообщили, что в диппредставительство поступило "решение министра юстиции Греции, в котором определена очередность исполнения ранее вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции российского гражданина Винника в Россию, Францию, США". "На первом этапе Винник будет выдан во Францию. Проинформировали об этом Москву. Сожалеем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован", - подчеркнул представитель посольства.