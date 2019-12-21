Двое пострадавших при обвале грунта при ремонте детдома в Тулуне находятся в больнице

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Двое пострадавших при обвале траншеи, который произошел при проведении ремонтных работ на территории детского дома в иркутском Тулуне, доставлены в Тулунскую городскую больницу, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

"Три человека погибли сразу же и двое, которые под завалами находились, сейчас в Тулунской городской больнице в состоянии средней степени тяжести", - сказали в региональном Минздраве.

В пятницу обвал траншеи произошел при проведении ремонтных работ. По адресу, где произошло ЧП, находится детский дом, пострадавший во время летнего наводнения.

В Иркутской области летом прошли разрушительные паводки, затронувшие город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, в том числе в Тулуне - более 3 тыс. Порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.