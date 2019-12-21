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СК возбудил дело по факту гибели рабочих при ремонте детдома в иркутском Тулуне

Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех рабочих в результате обрушения грунта при ремонтных работах в детском доме Тулуна Иркутской области. Об это в субботу сообщила журналистам пресс-служба Следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Тулунским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщили в пресс-службе.

Следствием установлено, что вечером 20 декабря 2019 года на улице Песочная в городе Тулуне при производстве земляных работ произошел обвал грунта, в результате которого погибло трое рабочих субподрядной организации, двое пострадали.

В настоящее время следователями производится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Производятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияИркутская область
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