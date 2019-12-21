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В Кемеровской области в ДТП погибла фельдшер

Бригада медиков в момент аварии ехала на вызов к пациенту

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Новокузнецком районе Кемеровской области, в результате столкновения двух автомобилей погибла фельдшер, сообщается в субботу на сайте департамента охраны здоровья населения региона.

"Вчера вечером при столкновении автомобилей в Новокузнецком районе погибла фельдшер станции Новокузнецкой скорой помощи. Бригада медиков в момент ДТП ехала на вызов к пациенту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при столкновении автомобилей также пострадали оба водителя, с различными травмами они доставлены в больницу.

Теги
РоссияКемеровская область
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