В Кемеровской области в ДТП погибла фельдшер

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Новокузнецком районе Кемеровской области, в результате столкновения двух автомобилей погибла фельдшер, сообщается в субботу на сайте департамента охраны здоровья населения региона.

"Вчера вечером при столкновении автомобилей в Новокузнецком районе погибла фельдшер станции Новокузнецкой скорой помощи. Бригада медиков в момент ДТП ехала на вызов к пациенту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при столкновении автомобилей также пострадали оба водителя, с различными травмами они доставлены в больницу.