Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта

ТАСС, 21 декабря. Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Молодой человек, который решил поиграть в ковбоя, находясь в нетрезвом состоянии, задержан сотрудниками полиции и находится сейчас под стражей в дежурной части территориального ОВД, где приходит в себя после бурной вечеринки. Мужчина находился на корпоративе, где не рассчитал свои силы и возможности со спиртным, что и привело к таким печальным последствиям. Оружие преступления - травматический пистолет ИЖ-79 - сыщиками изъято и приобщено к материалам проверки", - сказал собеседник агентства.

Горелых добавил, что в отношении подозреваемого по результатам проверки могут возбудить дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") или ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области отметил, что охраннику оказана медицинская помощь, после чего его отпустили. Госпитализация не потребовалась.