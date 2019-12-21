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СМИ: в Китае в результате падения автобуса с обрыва погибли четыре человека

В момент происшествия в салоне находились 39 человек

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате падения с обрыва автобуса в районе города Тунхуа провинции Цзилинь на северо-востоке КНР. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По имеющимся данным, в момент происшествия в салоне находились 39 человек. ДТП произошло в 09:00 по местному времени (04:00 мск).

Все пострадавшие находятся в больнице, им оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает межведомственная группа экстренного реагирования. Причина ДТП выясняется, ведется следствие.

В новость были внесены изменения (09:36 мск) - добавлены подробности.

Теги
Китай
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