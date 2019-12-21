В Волгограде задержали скрывавшегося от следствия военнослужащего из Азербайджана

ВОЛГОГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска волгоградской полиции задержали находившегося в розыске военнослужащего из Азербайджана, подозреваемого в превышении должностных полномочий в отношении сослуживцев и вымогательстве у них денег. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области, оказывая помощь коллегам из Республики Азербайджан, установили и задержали находившегося в розыске военнослужащего иностранного государства. 20 декабря молодой человек был задержан полицейскими на территории Дзержинского района Волгограда, где он скрывался у родственников", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 20-летний военнослужащий подозревается в превышении должностных полномочий в отношении сослуживцев и вымогательстве у них денег. В отношении него военными следователями были возбуждены уголовные дела. Однако подозреваемый скрылся от следствия и покинул пределы своего государства.

"В настоящее время задержанный передан в органы прокуратуры для его экстрадиции на территорию Азербайджана и последующего привлечения к уголовной ответственности", - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.