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Автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик под Волгоградом

Пострадали пять человек
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© Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате столкновения заказного автобуса и грузовика в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"Авария произошла утром в субботу на 188-м км трассы А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинск - граница с Украиной. Водитель, управляя автобусом Mercedes, в условиях тумана на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автобуса Mercedes получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказали в Госавтоинспекции, добавив, что водитель автобуса является гражданином Казахстана, его транспортное средство зарегистрировано там же.

Как пояснил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Коранухов, предварительно, в автобусе находились 57 граждан Узбекистана, следовавших в пункт пропуска на границе с Республикой Казахстан в Саратовскую область.

Пострадавшие доставлены для осмотра в Чернышковскую центральную райбольницу. Решается вопрос о размещении пассажиров автобуса в пункте временного размещения в Красноярской средней школе Чернышковского района. На место ДТП выехало руководство областной Госавтоинспекции, Управления по вопросам миграции.

В новость в 11:27 мск внесены изменения - добавлены подробности. 

Теги
УзбекистанРоссияВолгоградская область
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