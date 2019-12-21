В Бурятии двух полицейских обвиняют в убийстве 17-летней давности

ТАСС, 21 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бурятии двух полицейских по подозрению в убийстве 17-летней давности. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"После проверки выдвинутой версии следственной группой произведено задержание двух мужчин - бывшего и действующего сотрудников местного отдела полиции. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предположительно, убийство было совершено 17 лет назад. 26 августа 2002 года в 4 км от автодороги Иркутск - Чита в местности Клюквенная падь на территории Кабанского района Бурятии были обнаружены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело, велось расследование, но преступление длительное время оставалось нераскрытым.

По данным следствия, девушек убили двое полицейских. Они вместе распивали спиртные напитки, во время застолья произошла ссора, после чего девушек убили.

"В настоящее время в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из них до сих пор работает полицейским в том же отделе полиции, другой - является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности", - говорится в сообщении. Проверяются версии о причастности к преступлению еще ряда сотрудников полиции.