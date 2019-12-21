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Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку

Как сообщили в пресс-службе бакинского аэропорта, в самолете возникли технические проблемы

БАКУ, 21 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе бакинского Международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

"Самолет, летевший из Гоа в Москву, попросил посадку в аэропорту Гейдар Алиев. Посадка была успешно совершена в 11:05 по местному времени (10:05 мск). Причина - техническая", - отметили в аэропорту.

По данным пресс-службы, пассажиры этого рейса находятся в здании аэропорта и будут обеспечены необходимым питанием.

"По имеющейся у нас информации, за ними будет выслан другой самолет", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Баку.

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