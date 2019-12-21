Источник: в Ростовской области у границы с Украиной нашли тайник с оружием и взрывчаткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Тайник с полутора килограммами гексогена, тротилом и гранатометом обнаружили пограничники в Ростовской области недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Нашли возле границы схрон с полутора килограммами гексогена, тротилом, гранатометом, гранатами. Все будет уничтожено", - сказал собеседник.

Тайник обнаружен в одном из заброшенных домов.

ТАСС не располагает официальным комментарием этой информации от правоохранительных органов.