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Источник: один человек ранен в результате стрельбы в Колпинском районе Петербурга

По предварительным данным, пострадавший - охранник компании "Транснефть"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу в лесном массиве в Колпинском районе Петербурга. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, один человек ранен, возбуждено уголовное дело, стрелявший задержан.

"Сообщение [о происшествии] в лесополосе в Колпинском районе поступило 20 декабря. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону двух человек, ранив при этом одного. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказал источник.

По его словам, пострадавший госпитализирован с огнестрельным сквозным проникающим ранением груди и находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, пострадавшим оказался охранник компании "Транснефть", добавил собеседник агентства. Подозреваемый задержан.

Как сообщило интернет-издание "Фонтанка.ру", по предварительной информации, подозреваемый решил поохотиться на местности, где недалеко проходит газопровод Белоусово - Ленинград. Охрана "Транснефти" попыталась ему помешать, мужчина открыл стрельбу из карабина "Сайга".

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