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Движение по трассе "Скандинавия" в Ленинградской области восстановлено после крупного ДТП

В результате столкновения шести автомобилей погибли два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Движение автомобилей по трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, нарушенное из-за ДТП с участием шести автомобилей, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Движение по трассе "Скандинавия" восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении дежурного ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла примерно в 05:35 мск в субботу на ремонтируемом участке трассы. Водитель грузового автомобиля "Тонар" не справился с управлением и совершил наезд на легковые машины, стоящие на светофоре в месте производства ремонтных работ моста. При столкновении три легковых автомобиля загорелись.

В результате происшествия, по данным ГИБДД, погибли два водителя легковых автомобилей, госпитализирован пассажир одной из машин, три человека отпущены после медосмотра.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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РоссияЛенинградская область
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