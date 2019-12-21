В Чувашии арестовали муниципального депутата

ТАСС, 21 декабря. Члена Чебоксарского городского собрания депутатов, директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства заключили под стражу по подозрению в растрате, превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

"... по материалам, представленным Управлением ФСБ России по Чувашской Республике и прокуратурой Чувашской Республики, возбуждено уголовное дело в отношении директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, являющегося депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый поручил подчиненным перевести денежные средства техникума (340 тыс. рублей) на счет первичной профсоюзной организации учебного заведения для финансирования культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В дальнейшем он использовал деньги по своему усмотрению, купив путевку в Словению за 346 тыс. рублей, где провел отдых вместе с женой.

Кроме того, с сентября по декабрь прошлого года он заключил от имени возглавляемого им техникума десять договоров с одной из организаций на проведение ремонта в учебном заведении. На счет подрядчика было переведено свыше 1,3 млн рублей. Однако работы выполнила не организация, а подчиненные по поручению директора." По фиктивным документам, подписанным обвиняемым, на счет подрядчика была незаконно переведена указанная денежная сумма", - отмечается в сообщении.