Следователи обнаружили скрытые камеры в спортклубе экс-президента Украины Порошенко

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обнаружили скрытое видеооборудование во время проведения обысков в спортивном клубе "Пятый элемент", который принадлежит бывшему президенту Петру Порошенко. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГБР.

"Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подсоединены к сетевому кабелю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование в раздевалках, вероятно, использовалось для негласного получения информации. На момент изъятия оно возможно находилось в рабочем состоянии. Открыто уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в киевском спортклубе "Пятый элемент" проходили обыски. Позже в ГБР рассказали, что там проходили следственные действия по двум уголовным делам. Первое касается продажи собственности Порошенко завода "Кузница на Рыбацком", а второе - возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуационной комнаты администрации президента Украины.

Фитнес-клуб "Пятый элемент", принадлежит нескольким акционерным обществам, конечными бенефициарами которых являются бывший президент Украины Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.