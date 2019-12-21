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СМИ: в ДР Конго обнаружили "черные ящики" разбившегося самолета Ан-72

На место обнаружения самописцев вылетел министр обороны и по делам ветеранов Эме Нгой Мукена

ПРЕТОРИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Бортовые самописцы разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) транспортного самолета Ан-72 обнаружены поисковой группой. Об этом сообщил в субботу конголезский новостной портал L’actualité.

По его данным, об обнаружении "черных ящиков" было доложено на заседании Совета министров ДР Конго, которое прошло в пятницу под председательством президента страны Феликса Чисекеди. Согласно решению Совмина, на место обнаружения самописцев вылетает министр обороны и по делам ветеранов Эме Нгой Мукена, сообщает портал.

Самолет Ан-72 разбился 10 октября текущего года в провинции Санкуру на востоке ДР Конго. На месте падения были обнаружены пять тел погибших. 18 октября их доставили в клинику Нгалиема в Киншасе для идентификации. Также были найдены обломки президентского бронированного джипа, который находился на борту самолета.

Зафрахтованный президентской администрацией Ан-72 с бортовым номером EK-72903 вылетел 10 октября из города Гома на востоке ДР Конго и направился в Киншасу. На его борту находились четыре члена экипажа, включая двух граждан России, и личный водитель президента ДРК. Контакт с самолетом был утрачен через 59 минут после вылета. По мнению экспертов, причиной катастрофы могла стать перегруженность самолета.

Теги
Конго (ДРК)Чисекеди, Феликс
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