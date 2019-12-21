Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

УФА, 21 декабря. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух автомобилей на трассе в Башкирии стало причиной гибели трех человек, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба МВД по региону.

"По предварительным данным, около села Аскарово произошло лобовое столкновение автомашин ZAZ Chance и Skoda Fabia. В результате ДТП, по имеющейся информации, погибли два человека, которые ехали в автомобиле ZAZ Chance, и один человек в Skoda, пять человек доставлены в больницу с различными травмами. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.