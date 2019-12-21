Пострадавших после ДТП с автобусом под Волгоградом транспортировали в областной центр

ВОЛГОГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Состояние троих граждан Казахстана, госпитализированных в субботу утром в райбольницу поселка Чернышки после ДТП автобуса с грузовиком в Волгоградской области, потребовало их транспортировки в областной центр. Их уже перевезли на машине скорой помощи из Чернышков в клиническую больницу Волгограда, сообщили ТАСС в администрации Чернышковского района.

В субботу утром заказной автобус, в котором ехали 57 граждан Узбекистана, столкнулся на 188-м км трассы А-260 Волгоград - Каменск- Шахтинск с "Камазом" и съехал в кювет. Ранее со ссылкой на ГИБДД сообщалось о пяти пострадавших.

"Трое граждан Республики Казахстан автомобилями скорой помощи перевезены из районной больницы в Волгоградскую клиническую больницу №25. Это все мужчины, один из них, самый тяжелый, находился в райбольнице в реанимации, двое других - в хирургии", - сказала представитель администрации района.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ранее сообщали, что у троих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, рваные раны и переломы.

"В настоящее время в пункте временного размещения, который оборудован в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка, находится 49 взрослых и один 5-летний ребенок. Большинство из них - граждане Узбекистана, также есть граждане Казахстана и Таджикистана. За ними уже прибыл резервный автобус, на котором, думаю, сегодня вечером, пассажиры продолжат свой путь", - отметила собеседница агентства.

В администрации Волгоградской области журналистам сообщили, что глава региона Андрей Бочаров взял под личный контроль ситуацию с ДТП. По его поручению был организована пункт временного размещения, обеспечена вся необходимая медицинская помощь, приняты меры для дальнейшей доставки пассажиров к месту назначения.