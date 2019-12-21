Пассажиров вынужденно севшего в Баку самолета отправили в Москву другим рейсом

БАКУ, 21 декабря. /ТАСС/. Пассажиры совершившего вынужденную посадку в Баку самолета авиакомпании Azur Air отправлены в субботу в Москву другим авиалайнером. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

"В 21:04 по местному времени (20:04 мск - прим. ТАСС) самолет вылетел из Баку в Москву", - отметили в аэропорту.

Авиалайнер, летевший по маршруту Гоа - Москва, в субботу утром совершил экстренную посадку в Баку из-за технических проблем. Пассажиры авиалайнера несколько часов провели в бакинском аэропорту. Компания направила в столицу Азербайджана для их доставки в Москву другой самолет.