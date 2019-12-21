После ДТП с автобусом под Волгоградом выявили 17 иностранцев, нарушивших пребывание в РФ

ВОЛГОГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Миграционные документы оказались не в порядке у 17 граждан среднеазиатских республик, ехавших в автобусе со стороны Ростова-на-Дону через Волгоградскую область и попавших в ДТП с грузовиком, сообщил ТАСС представитель администрации Чернышковского района Волгоградской области.

В субботу утром заказной автобус, в котором ехали 57 граждан Узбекистана, столкнулся на 188-м км трассы А-260 Волгоград - Каменск- Шахтинск с "Камазом" и съехал в кювет. По уточненным данным, двое водителей автобуса и несколько пассажиров являются гражданами Казахстана, также есть и граждане Таджикистана. Ранее со ссылкой на ГИБДД сообщалось о пяти пострадавших. На данный момент троих пострадавших граждан Казахстана перевезли из районной больницы в Волгоградскую больницу №25.

"Миграционные документы оказались не в порядке у 17 человек, они попадают под нарушение законодательства РФ. Сейчас в пункте временного размещения идет проверка и оформление, работают полиция, суд, прокуратура. Как только этот процесс завершится, резервный автобус, который уже прибыл в Чернышки, отправится с пассажирами далее по маршруту", - сказал представитель администрации района.

По данным райадминистрации, в настоящее время в пункте временного размещения, который оборудован в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка, находится 49 взрослых и один пятилетний ребенок. Ранее в администрации Волгоградской области журналистам сообщили, что глава региона Андрей Бочаров взял под личный контроль ситуацию с ДТП. По его поручению был организован пункт временного размещения, обеспечена вся необходимая медицинская помощь, приняты меры для дальнейшей доставки пассажиров к месту назначения.