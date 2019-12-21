В Пермском крае госпитализировали 5 детей и 4 взрослых с отравлением газом в кафе

ПЕРМЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Пятеро детей и четверо взрослых госпитализированы из ресторана Chicken в городе Березники Пермского края в краевую больницу с ингаляционным отравлением верхних дыхательных путей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Десять человек обратились в "скорую" за оказанием медицинской помощи, девять человек госпитализировали в краевую больницу им. Вагнера Е. А. Среди них пять детей", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Минздрава региона, в Березниках посетители ресторана Chicken, расположенного по адресу: ул. Мира, 82, получили ингаляционное отравление раздражающим верхние дыхательные пути газом.

Родители пострадавших отмечают, что под рестораном травили тараканов. Это могло стать причиной отравления.