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В Пермском крае госпитализировали 5 детей и 4 взрослых с отравлением газом в кафе

По словам родителей пострадавших, под рестораном травили тараканов, и это могло стать причиной отравления

ПЕРМЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Пятеро детей и четверо взрослых госпитализированы из ресторана Chicken в городе Березники Пермского края в краевую больницу с ингаляционным отравлением верхних дыхательных путей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Десять человек обратились в "скорую" за оказанием медицинской помощи, девять человек госпитализировали в краевую больницу им. Вагнера Е. А. Среди них пять детей", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Минздрава региона, в Березниках посетители ресторана Chicken, расположенного по адресу: ул. Мира, 82, получили ингаляционное отравление раздражающим верхние дыхательные пути газом.

Родители пострадавших отмечают, что под рестораном травили тараканов. Это могло стать причиной отравления.

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РоссияПермский край
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