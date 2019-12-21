В Гватемале 20 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком

МЕХИКО, 21 декабря. /ТАСС/. Столкновение автобуса с грузовиком произошло в субботу в районе муниципалитета Гуалан в департаменте Сакапа в Гватемале. Жертвами ДТП стали по меньшей мере 20 человек, сообщила на своем сайте газета Prensa Libre.

По данным спасателей, пострадали более 20 человек. В автобусе было около 55 пассажиров.

Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Водители обоих транспортных средств были задержаны. Сведения о возможных причинах автокатастрофы пока обнародованы не были.