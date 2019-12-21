На МКАД один человек погиб при столкновении трех машин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Три легковые машины столкнулись на МКАД, погиб один человек и двое пострадали. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, перекрыты три полосы.

"На внешней стороне 23-го км МКАД столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек и двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили ТАСС факт ДТП. "В стоящие столкнувшиеся три легковых автомобиля въехала еще одна машина", - сказал собеседник агентства.

После аварии перекрыто движение по трем полосам МКАД. По предварительным данным, две из попавших в ДТП машин - BMW и Mercedes.