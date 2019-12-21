СМИ: полиция не обнаружила опасные предметы на рождественском рынке в Берлине

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция Берлина не обнаружила опасные предметы на территории рождественского рынка на столичной площади Брайтшайдплац, где три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт. Об этом сообщил в субботу вечером телеканал NTV.

Оцепление было снято около 22:00 (00:00 мск). Близлежащие улицы открыты для движения транспорта. По информации телеканала и агентства DPA, никто задержан не был. Полицейские лишь остановили двух подозрительных мужчин для проверки документов. Имя одного из них было похоже на имя потенциально опасного исламиста, в отношении которого в США был выдан ордер на арест. Это и стало причиной эвакуации людей с рынка и принятия специальных мер.

Полиция реагировала так в том числе в свете того, что три года назад здесь произошел теракт. В операции участвовали 350 полицейских.

Ранее газета Bild сообщала, что якобы были задержаны два сирийца, один из которых имел контакты с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в отношении другого в США был выдан международный ордер на арест.

Берлинская полиция в срочном порядке эвакуировала людей с рынка на Брайтшайдплац, а также из Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе), где проходил концерт. Поезда городской электрички в связи со спецоперацией следовали без остановки на станции "Зоологический сад", расположенной рядом с Брайтшайдплац.

19 декабря 2016 года террорист Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.