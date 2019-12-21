{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: полиция не обнаружила опасные предметы на рождественском рынке в Берлине

Оцепление снято

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция Берлина не обнаружила опасные предметы на территории рождественского рынка на столичной площади Брайтшайдплац, где три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт. Об этом сообщил в субботу вечером телеканал NTV.

Оцепление было снято около 22:00 (00:00 мск). Близлежащие улицы открыты для движения транспорта. По информации телеканала и агентства DPA, никто задержан не был. Полицейские лишь остановили двух подозрительных мужчин для проверки документов. Имя одного из них было похоже на имя потенциально опасного исламиста, в отношении которого в США был выдан ордер на арест. Это и стало причиной эвакуации людей с рынка и принятия специальных мер.

Полиция реагировала так в том числе в свете того, что три года назад здесь произошел теракт. В операции участвовали 350 полицейских.

Ранее газета Bild сообщала, что якобы были задержаны два сирийца, один из которых имел контакты с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в отношении другого в США был выдан международный ордер на арест.

Берлинская полиция в срочном порядке эвакуировала людей с рынка на Брайтшайдплац, а также из Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе), где проходил концерт. Поезда городской электрички в связи со спецоперацией следовали без остановки на станции "Зоологический сад", расположенной рядом с Брайтшайдплац.

19 декабря 2016 года террорист Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.

Теги
Германия
Реклама на ТАСС
CNN: шесть человек погибли при пожаре в мотеле в Лас-Вегасе
Ранения получили 13 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС