В Москве неизвестные избили безработного и украли у него почти 9,5 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Двое неизвестных в медицинских масках избили безработного на юго-востоке Москвы и забрали у него сумку с 1 млн рублей и $135 тыс. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В Москве в подъезде дома на Ставропольском проезде, дом 11, корпус 1 двое неизвестных в медицинских масках избили безработного мужчину, 1990 года рождения, открыто похитили сумку с принадлежащими ему деньгами в сумме 1 млн рублей и $135 тыс., а затем скрылись. Общий материальный ущерб составил около 9 млн 440 тыс. рублей", - сказали в главке.

Пострадавший обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный в особо крупном размере").