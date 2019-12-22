В Москве возбудили дело после кражи 1,5 млн рублей с банковской карты безработной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Неизвестные в Москве под видом сотрудников банка украли у безработной с банковской карты 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На телефон неработающей неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка, которые обманом совершили кражу денежных средств с банковской карты потерпевшей на сумму 1 млн 500 тыс. рублей", - сказали в главке.

Возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").