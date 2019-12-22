В Оренбургской области возбудили дело после ДТП, в котором погибли четыре человека

ТАСС, 22 декабря. Следователь отдела МВД России по Новосергиевскому району Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в управлении МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 20 декабря на дороге Оренбург - Самара. Предварительно установлено, что 29-летний водитель грузовика Mercedes с полуприцепом не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Iveco, за рулем которого находился 47-летний водитель.

"В результате дорожного происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля Iveco от полученных травм скончались на месте. Следователем ОМВД России по Новосергиевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

Также в аварии пять человек получили травмы и были госпитализированы.