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В Приморье четыре человека получили ранения во время стрельбы возле ресторана

Пострадавшие госпитализированы, полицейские разыскивают подозреваемого

ТАСС, 22 декабря. Ранения во время стрельбы у ресторана в Дальнегорске в Приморском крае получили четверо местных жителей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в воскресенье.

"В полицию поступило сообщение о том, что около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрелы из ружья", - сказал представитель пресс-службы.

В результате инцидента ранения получили четверо местных жителей. Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение больницы.

Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого.

Теги
РоссияПриморский край
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