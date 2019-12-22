В Приморье четыре человека получили ранения во время стрельбы возле ресторана

ТАСС, 22 декабря. Ранения во время стрельбы у ресторана в Дальнегорске в Приморском крае получили четверо местных жителей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в воскресенье.

"В полицию поступило сообщение о том, что около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрелы из ружья", - сказал представитель пресс-службы.

В результате инцидента ранения получили четверо местных жителей. Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение больницы.

Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого.