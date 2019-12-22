В Омске частично обрушилось четырехэтажное здание на заводе комбикормов

ТАСС, 22 декабря. Здание на территории завода комбикормов в Омске частично обрушилось при демонтаже. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 09:50 мск поступила информация о том, что в процессе работ по демонтажу не эксплуатируемого четырехэтажного здания на территории комбикормового завода произошло его обрушение. Информация о пострадавших уточняется", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, частично обрушились три этажа. На месте работает 31 человек и восемь единиц техники.

В региональном центре медицины катастроф сообщили в свою очередь, что под завалами находится один человек. "Пострадавший находится под завалами, он еще не извлечен. По данным МЧС и со слов очевидцев, это один из работников, проводивших демонтаж здания. На месте дежурят две скорые помощи", - сказал собеседник агентства.

Угроза повторного обрушения

На сайте ГУ МЧС по региону соощается об угрозе обрушения перекрытия первого этажа. "Произошло частичное обрушение трех этажей четырехэтажного здания. Также имеется угроза обрушения перекрытия первого этажа. Сотрудники МЧС производят расчистку места для установки крана для разбора завалов", - говорится в сообщении.

В новость в 11:59 мск внесены изменения - добавлены подробности.