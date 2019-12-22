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На нефтехимическом заводе в Уфе ликвидировали открытое горение

В ликвидации последствий возгорания работают 140 человек и 47 единиц техники
Описание
© Снимок с видео/Пресс-служба МЧС РФ по Республике Башкирия/ТАСС

УФА, 22 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании "Опытного завода "Нефтехим" в Уфе, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Пожар локализован в 08:44 мск на площади 2 тыс. кв. м. В 10:50 мск открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы МЧС РФ, в ликвидации последствий возгорания участвуют 140 человек и 47 единиц техники, три лаборатории по замеру ПДК вредных веществ.

Пожар возник утром в воскресенье на площади 1600 кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности. В тушении задействовали пожарный поезд.

Как пояснил начальник Главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов, на заводе горит легковоспламеняющаяся и горючая жидкость в бочках по 250 литров. Превышений ПДК вредных веществ на месте ЧП пока не зафиксировано. Как уточнили ТАСС в Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ведомство проведет проверку по факту происшествия.

Завод находится в промзоне на севере Уфы, в Орджоникидзевском районе, на расстоянии около 20 км от центра города. Жилых домов поблизости нет, только хозяйственные и офисные здания.

В новость внесены изменения (11:37 мск) - добавлены подробности.

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