В Новороссийске 70% жителей остались без воды

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Авария на Троицком водопроводе на Кубани стала причиной отключения от водоснабжения 70% жителей Новороссийска. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в муниципальном унитарном предприятии "Водоканал" Новороссийска.

В администрации Крымского района на Кубани сообщили, что на Троицком групповом водопроводе произошла авария, в зоне отключения находятся около 30 тыс. жителей муниципального образования, ведутся восстановительные работы. По данным "Кубаньводкомплекс", Троицкий водопровод обслуживает кроме Крымского района город-герой Новороссийск, город-курорт Геленджик.

"Порядка 30% жителей Новороссийска получают водоснабжение за счет Неберджаевского водохранилища, остальные 70% находятся в зоне отключения", - сказали в МУП "Водоканал" Новороссийска.

По данным пресс-службы администрации Новороссийска, в городе организован подвоз воды населению. Численность населения Новороссийска составляет около 270 тыс. человек.

В администрации Геленджика ТАСС сообщили, что вода пока поступает абонентам в городе, отключение не произошло.

Специалисты "Кубаньводкомплекс" рассчитывают устранить аварию в течение суток.