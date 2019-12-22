Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего

ОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Только что из-под завалов достали тело погибшего", - сказала Болдинова.

По данным МЧС, в воскресенье в 09:50 мск поступила информация о том, что в процессе работ по демонтажу неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории комбикормового завода частично обрушились три этажа. По информации регионального центра медицины катастроф, под завалами находился один человек.