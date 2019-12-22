МВД проводит проверку по факту учений с участием школьников в Татарстане

ТАСС, 22 декабря. МВД Татарстана начало проверку по факту тактико-строевых занятий с участием школьников, которые были привлечены в учениях в качестве статистов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, участие школьников в этих мероприятиях не было согласовано с руководством.

"20 декабря на территории МБОУ "Новотроицкая СОШ" по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся девятого класса МБОУ "Новотроицкая СОШ. Назначена служебная проверка по фактам нарушений, допущенных при организации тактико-строевых занятий с личным составом отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан", - сказал собеседник.

По его словам, участие гражданских лиц и план занятий не были согласованы с руководством республиканского МВД.

"Перед началом занятий личный состав отдела МВД России по Тукаевскому району, администрация школы и учащиеся старших классов были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности. Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал", - отметили в МВД, добавив, что все виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее издание Znak.com и другие СМИ опубликовали информацию о том, что в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения по действиям во время массовых беспорядков, а в качестве нападающих выступили школьники. В свою очередь в пресс-службе Росгвардии по Республике Татарстан опровергли факт проведения учений и участие школьников в них.